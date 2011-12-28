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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 10:30 BJT

〔中国新债〕杭州萧山水务集团下周四将发3亿元短融,期限一年

路透上海12月28日电---中国杭州萧山水务集团有限公司周三公告称,将於下周四(1月5日)
在银行间债市簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 杭州萧山        6       3        12    1/5簿记建档  广发银行     AA-        1/6         1/9
 水务集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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