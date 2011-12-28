《阳歌专栏》2012：中国银行业的又一个融资年

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**2012：中国银行业的又一个融资年**

我向来不喜欢祝贺自己作出了正确预测，但眼下的情况是，我今年中期曾预测的中资银行将掀起新一轮融资潮，可能很快就在明年发生，因许多银行寻求修复他们不堪重负的资产负债表。

我是在今年7月作出上述预测的，当时招商银行(600036.SS)(3968.HK)宣布融资达54亿美元，是该行进行的第二次大规模融资。该行及多数国内大型银行曾在2009年时融资数千亿美元。

中国一家主要金融报日前引述分析人士的话报导称，国内银行按照政府大规模刺激经济计划，在2009年和2010年大规模放贷，未来一年可能不得不进行融资，以提振其压力重重的资产负债表，当中将包括农业银行(601288.SS)(1288.HK)和交通银行(601328.SS)(3328.HK)等大型银行。

《中国证券报》报导称，2012年银行合计融资规模可能超过1,000亿元（约160亿美元）。如果最终的数字大幅增加，甚至达到这一预测的四或五倍，那也将不足为奇，因中国政府试图让主要银行做好准备，迎战股市低迷和房地产市场衰退可能导致的坏账膨胀。

中国平安(601318.SS)(2318.HK)本月初宣布，计划融资逾40亿美元，这是新一波融资潮行将出现的迹象之一。中国平安今年初已经通过私募配股，募资25亿美元。该公司是中国第二大保险商，也是最活跃的金融服务公司。

像中国平安这样最活跃的公司，在出现此类衰退时不得不先从市场募集新资金似乎是自然现象，但预计还会有更多银行和保险商跟进，在来年宣布类似计划。

一句话：2012年可谓是中国银行业和保险业的融资年，股市和房地产市场持续萎靡不振，可能令他们的坏账膨胀。

**中信证券和韩国电视台挑战西方企业**

今天有两条消息表明，赚钱的新业务领域在华初具规模，亚洲企业或在该领域对西方企业构成挑战。

首先，中信证券(600030.SS)(6030.HK)宣布，已获得人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格。获得这一资格的金融服务公司可在海外筹集人民币资金，并将资金投资中国股市和其它金融产品。随着人民币国际化进程加快，希望投资离岸人民币的海外投资者增多，RQFII是特别针对上述人群推出的。

迄今，离岸人民币业务主要集中在香港，由汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)等外国机构主导，所以，中信证券等中方机构迅速介入，将是件有趣的事情。当然，中信证券如今要让海外投资者相信，与其它申请RQFII资格的外国机构相比，中信证券能为投资者带来更好收益。鉴於中信证券在国内的领先地位，以及对中国市场的深刻了解，我预计，中信证券在未来一两年将成为这一颇具盈利前景新领域的领军机构。

第二则新闻是，中国视频分享网站PPLive已与三家韩国电视台签署了未来三年所有韩剧的独家版权协议。报导并未透露财务细节。我承认，我一点也不了解相关的三家韩国电视台；但PPLive将获得庞大的韩剧资源，包括1.2万剧集，总时长超过1.35万小时。这看似有些意思，因为近期优酷网YOKU.N、土豆网TUDO.O等视频分享网站纷纷高调与好莱坞大型工作室签署版权协议，这表明，节目受许多中国观众欢迎的其它亚洲节目制作商，也将积极满足中国视频网站在这方面的需求，以从中获利。预计未来几月，日本、台湾、香港等亚洲市场也将签署类似协议。

一句话：中信证券获RQFII资格，开展离岸人民币新业务，以及PPLive与韩国电视台签署版权协议，这些消息表明，在以往西方企业主导的领域，亚洲企业将逐渐赢得更多业务。（完）

编译：侯雪苹/黎黎 发稿：王凤昌/程芳

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。