《热点透视》明年投行职业前景并不黯淡

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox; 编译 肖群英

路透纽约12月27日电---这是个普通投资银行家不好混的年代.交易佣金让人提不起劲儿,企业也不准备肆意花钱进行大宗收购,新的监管规则令情势雪上加霜.因此,要过上玛莎拉蒂(Maserati)豪华跑车相伴的生活,单靠一条爱马仕(Hermès)领带和日夜无眠同事编纂的PPT演示文档是不够的.

但毋庸担心.目前以欧洲为主的全球危机正为企业金融家带来获利丰厚的新机遇.汇率和债券价格波动意味着,跨国公司不得不对冲其资产曝险,为以往毋庸担忧的事情操心.这给德意志银行(DBKGn.DE)等投行的汇率、商品和衍生品交易员开通接触企业董事会的新渠道,而这是并购领域投行人士的传统领地.

尤其在欧洲,资本市场陷入困境可能是利好,因欧洲的大银行寻求总共削减资产规模逾2万亿(兆)美元.鉴於银行贷款日益难以筹措,公司需要融资时将直接和投资者商谈,这给银行家创造了承销业务,也给坐拥大量现金需要部署的机构带来了投资机会,特别是KKR(KKR.N)等现金充裕的私募股权基金.英国研究机构Preqin称,收购基金行业拥有近9,000亿美元资金可以运用.

倘若欧洲局势严重恶化,全球各地市场都将受到波及.但这仍给雄心勃勃的外汇交易员带来一线希望:倘若欧元瓦解,最多会增加17个货币来供他们交易.

在欧洲之外,也有其他赚钱机会.适逢美国超大型银行业者遭到压制而难以做大之际,其规模较小的同业如PNC(PNC.N)、Fifth Third(FITB.O)、SunTrust(STI.N)和Key Corp(KEY.N)等地区性银行,以及约7,000家规模更小的银行进行整合的时机已经成熟.科技公司也将迎来一波并购浪潮.

新兴市场的并购活动也不会枯竭.南美洲公司伺机打造地区性业务,一部分通过收购正在退缩的欧洲公司资产来实现.汤森路透数据显示,今年拉丁美洲内部的收购案数量创历史记录.此外,中国企业集团有意收购西方资产,这些买主在支付费用方面可能不太慷慨,但他们的扩张野心对投资银行家而言,仍意味着投行职位不乏业务机会及获利空间.(完)