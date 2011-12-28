《热点透视》美国地方银行高层薪酬或将超越华尔街大鳄

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 程琳

路透纽约12月27日电---今年华尔街大老板们的综合薪酬未必又是最令人瞠目结舌的.虽说确实有很多高层拿到的酬劳比股东回报更高,但美国地方银行的高层薪资水平也是紧追不舍.同时,股东有权对高层薪资发表意见的新规定,意味着他们终於有了提升自身投资价值的筹码.

几家美国中型银行在解释高层薪水的合理性时,理由仅仅是竞争对手也这样做.俄亥俄州的Key Corp(KEY.N)、Huntington Bancshares(HBAN.O)和Fifth Third(FITB.O)都是慷慨付给首席执行官300万美元基本工资(不含奖金),几乎与执掌富国银行(WFC.N)的John Stumpf拿得同样多,而後者规模却是俄亥俄州这三家银行规模总和的五倍.

另外,直到最近,Fifth Third,Key和Southern lender SunTrust(STI.N)的高层奖金还一直是与很低的获利、股票、资产回报或其它目标挂钩.2010年,这三家银行的首席执行官只要实现正回报,就可分别拿到500万、700万和1,000万美元的全年综合薪资.SunTrust首席执行官到手薪水,几乎堪比其前任在2006年该行盈利时的收入,若是计入巨额养老金奖励,则前任也难望其项背.

实际上,尽管财务表现今不如昔,但几家地方银行老板的收入都高於景气鼎盛时期自身或前任收入.而华尔街那些大到不能倒的银行的首席执行官们,薪酬却是比鼎盛时期缩水得厉害.

如果今年业绩改善,就很难反驳地方银行再给高层加薪,尽管事实是,这些银行中很多机构都还难以赚回资本成本.至少对股东来讲,更好的选择或许是出售股份或与竞争对手合并,从而减少重覆成本.不过收入过高的老板中有不少人是初登大位,这些老板中没有几个人持有公司大量股权,导致其缺乏推动并购的诱因.

幸好股东们有了更好的维权工具.例如,证券交易委员会(SEC)新规就要求公司允许股东就高层薪酬发表意见.股东投票结果或许并没有约束力,但投资者的忧虑和诽议,或能最大程度上让董事会收敛为平淡业绩支付高薪的心思.(完)