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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 10:37 BJT

〔中国新债〕中纺集团下周四将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月28日电---中国中纺集团公司周三公告称,将於下周四(1月5日)在银行间债市
簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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 中纺集团       20       10       12    1/5簿记建档  北京银行     AA+        1/6         1/9
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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