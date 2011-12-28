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货币新闻 | 2011年 12月 28日 星期三 11:06 BJT

〔日本金融〕日本不会改变必要时在汇市采取适当行动的立场--政府官员

路透东京12月28日电---一位日本政府官员周三表示,日本不会改变必要时在外汇市场采取适当行动的立场.他并称,日本当局已与其它国家当局进行过沟通,将继续定期沟通.(完)

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