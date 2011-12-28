《热点透视》2012年花旗的派息情况或有改观

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 隋芬

路透纽约12月27日电---投资者也许会很快发现,开花旗(C.N)的玩笑,结果是开到了自己身上.花旗很努力的让自己陷入到过去几十年间每一次金融困境中.景气时期,它的业务模式在盈利能力上落後对手,而等景气破灭时,它又在抵押贷款上遭到数以百亿美元计的亏损,导致政府两度出手相救.无论哪里出现一点金融压力的苗头,似乎都会打压花旗股价走低;目前该股价格仅是账面价值的40%多一点.但等到2012年时,投资者也许会发现这一次花旗变得有所不同.

这是因为,由执行长潘迪特所领导的花旗,或已准备好开始在未来几年向股东返还比几乎所有竞争对手都要多的现金.但话虽如此,摩根大通(JPM.N)已每年在向股东派发丰厚的40亿美元股息,执行长迪蒙还希望,在最新一轮压力测试後,美国联邦储备理事会(美联储,FED)能允许其加大派息规模.

若到2013年,迪蒙能使派息占净利的比重恢复至1/3左右,那基於券商分析师做出的获利预估,摩根大通一年的股息数额可达70亿美元.

与这样的饕餮大餐比起来,花旗每股0.01美元的象征性股息就只能勉强算是开胃小菜了.加之,花旗余下的问题资产仍可能将2011年盈利抹去约20亿美元,很难想像潘迪特怎样才能追上对手的慷慨派息数额,更别说是超过了.

但是,花旗也有几招秘而未宣的计策.首先,它在Citi Holdings拥有大约2,500亿美元的有害资产,其中约有一半是花旗剩余的不良抵押贷款,其它则是在前任执行长Sanford Weill任内积累下来的非银行贷款.卖掉这些可释放大约250亿美元资本.Citicorp已经是资本充足.因此,上面这笔钱若不返还给股东,则将留在资产负债表上,拖累回报表现.

不过,花旗集团500亿美元递延所得税资产或能带给股东更多回报,这些资产是数年亏损的结果.监管机构仅允许这其中约110亿美元计入普通股权益.假设余下部分也能,那麽花旗的一级普通股权益资本比率将接近格外强健的15%.不出意外的话,花旗很可能将不需要这些多出的资本,意味着股东又可额外享用390亿美元.

当然,这两个策略都各自存在很大的症结.首先,Citi Holdings完全停止运作还需要几年时间.另外,花旗集团需要真正赚到钱来使递延所得税资产货币化,因为它在今年前九个月就动用了约20亿美元,各种因素应会使2012年起动用速度加快.花旗在100多个国家开展业务,税收要求各有差异,使得这点格外难有实现的模式.

但若使用一种粗略方式来算,假设实现这些效益需要10年时间,算起来平均每年将有65亿美元超额资本可以返还股东.如果花旗集团也开始从核心业务的获利中发放股息,那麽投资者每年的股息可望超过120亿美元,这将约是摩根大通潜在派息规模的近两倍.

花旗需要说服投资者确信,它将可以安然挺过欧债危机的任何余波、美国经济可能出现的重陷衰退,或者新兴市场可能出现的放缓.花旗在新兴市场领先于美国对手.精明的投资者将希望确保,花旗不会使用新挖掘的财富对员工大肆发放奖金,或者开展有损公司价值的收购.

在未来一年里,上述丰厚回报的大部分不大可能成真.但投资者将开始看到潘迪特是否将公司推上派息之路的证据.随着这方面的信心加强,花旗股价应有望取得出众表现.(完)