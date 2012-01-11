《热点透视》美国汽车三巨头2012年迎来危机後首次真正挑战

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie; 编译 艾茂林

路透底特律1月10日电---本周的底特律车展上洋溢着一种乐观氛围.克莱斯勒FIA.MI、福特(F.N)和通用汽车(GM.N)三巨头挺过了金融危机,不仅在市场放缓的情况下赚到钱,而且闪亮推出新款车型.然而,在国内销售劲增10%的2011年过後,三巨头今年才会迎来危机後的首次真正挑战.

诚然,三巨头中没有哪一家会有重返资金困局的危险--福特和通用的资产负债表还特别强劲.但迄今为止,三家在国内市场的复苏是受助于近期诸多竞争对手身陷困顿.一旦这些麻烦消退,美国汽车销售市场应一改数年来的局面,变得更加机会均等.

去年的日本大地震和泰国洪灾,严重冲击日本汽车厂商产能,打击其向美国出口汽车的能力--此时正值丰田汽车(7203.T)从2010年召回事件中逐渐复元.供应面不济帮助底特律三巨头将2011年美国市场联合占有率再提高几个百分点,达到47%左右.

不过日本汽车商目前恢复得相当不错.目前看来他们打响价格战迅速夺回市场份额的可能性不大.虽然日本车商流动性十分充裕--丰田坐拥近400亿美元流动性--但综合考虑利润率下滑和强势日圆等因素,他们或许暂时不会降价出售,而是会直接开打销售战,主打策略是给消费者物超所值的感觉,而这在美国市场可不多见.

鉴於资金基本面改观和车型改善,美国车商对把握未来机遇感觉良好--相比之下本田汽车(7267.T)要应付的可不止自然灾害:其新款Civic去年卖得很差,同时公司在美国市场的整体销售下降6.8%.

然而,美国车商仍需留意两大劲敌.福斯汽车(大众汽车)(VOWG.DE)意欲提升美国市占率.韩国现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)则以外观养眼、价格亲民的车型,让二者联合月销量占有率达到10%,和克莱斯勒一样多.克莱斯勒、福特和通用汽车也有一些可与之一较高下的高品质车型,而这一切是否足够,将在今年见分晓.(完)