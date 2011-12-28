〔中国货币市场〕回购利率延续涨势,央票明日或停发凸显年末资金困局

路透上海12月28日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘延续全线上涨走势.流动性愈近年关而愈吃紧的问题日益凸显,央行停报三个月央票需求亦是出於对资金面的考量.预计年前货币市场利率涨势难消.

"今天(资金)还是有点紧,央票一直在缩量发,估计明天停发也是考虑到流动性不足吧,"华东一银行交易员称.

业内人士稍早透露,中国央行公开市场一级交易商未报三个月央票需求,该期限央票明日可能停发.因年底银行资金吃紧,并且该期限央票收益率投资吸引力欠佳.[ID:nCN1309328]

上海一券商交易员亦称,"我在找跨年资金,晕头转向的."但她指出,跨年资金是因为年末指标考核和假期备付等多方面原因造成的结构性紧张,和整体流动性关系并不大,目前来看货币市场利率的涨势也未失控,预计年後流动性将恢复宽松.

中国元旦假期为1月1日-1月3日.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4169 3.0838 33.31 1,327.76

七天CN7DRP=CFXS 4.7180 4.4523 26.57 251.55

14天CN14DRP=CFXS 5.5677 5.4005 16.72 126.53

-------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4171 3.0823 33.48 342.38

七天CHICNY7D=CFXS 4.7825 4.4773 30.52 32.50

============================================================================

(完)

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>