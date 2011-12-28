俄罗斯政治幕後设计师调职 普京曲线泄压

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路透莫斯科12月27日电（记者 Guy Faulconbridge）---普京高度集权政治体系的设计者周二被调出克里姆林宫核心，成为俄罗斯爆发大规模反普京抗议活动之後，该体系内遇调职的最高级别官员。

苏尔科夫（Vladislav Surkov）在政敌和朋友眼里，无一例外地被视为克里姆林宫的幕後操控者。牺牲他的政治命运说明俄罗斯少有地承认领导人的失败：苏尔科夫的体系就是普京的体系。

在国家电视台画面上，当俄罗斯总统梅德韦杰夫告知苏尔科夫，任命他为副总理负责现代化问题时，这位47岁的俄罗斯政治幕後操控者面露笑容。

在被问及他为何离开克里姆林宫时，苏尔科夫故意错误引用法国大革命的一个标语敷衍过去。

苏尔科夫对国际文传电讯社（Interfax）表示，在克里姆林宫掌管了13年俄罗斯国内政治後，他将不再继续干下去。

至于为什麽，他说：“对於勇敢的新世界，我实在是恶名远扬。”

他的职位将由普京的政府办公厅主任沃洛金（Vyacheslav Volodin）接替，沃洛金曾是一名富裕的律师，来自普京所在的统一俄罗斯党，是苏尔科夫的死敌。

在俄罗斯总统大选到来还有两个月之际，将苏尔科夫调出克里姆林宫核心，普京是在押注，通过展示将迎来政治改革的勇敢新世界形象，他能中和一些反对他统治的怒气。

俄罗斯排名第三的富豪普罗科洛夫（Mikhail Prokhorov）9月曾要求苏尔科夫下台，他通过一名发言人说：“今天所发生的，只不过是将人从一个办公室挪到另一个，这些换位动作不会带来多少改变。”

尽管苏尔科夫的退出不会带来重大政治变革，但却结束了普京的一个有力助手的时代。（完）