〔日本债市〕公债价格下滑,因工业生产料反弹且上调消费税存在不确定性

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月28日电---日本政府公债价格周三在清淡交投中下滑,指标公债收益率(殖利率)被推升至两周高位,此前日本政府公布数据预测工业生产前景看好,但围绕上调消费税的不确定性打压投资者对公债的偏好.
日本执政党民主党小组成员开会讨论上调消费税事宜,日本政府已将年底设为充实福利支出改革计划的最後期限,该计划最初於6月提出.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。