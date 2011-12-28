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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 11:31 BJT

〔日本债市〕公债价格下滑,因工业生产料反弹且上调消费税存在不确定性

路透东京12月28日电---日本政府公债价格周三在清淡交投中下滑,指标公债收益率(殖利率)被推升至两周高位,此前日本政府公布数据预测工业生产前景看好,但围绕上调消费税的不确定性打压投资者对公债的偏好.

日本执政党民主党小组成员开会讨论上调消费税事宜,日本政府已将年底设为充实福利支出改革计划的最後期限,该计划最初於6月提出.

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