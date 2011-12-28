〔澳新汇市〕澳元和新西兰元在清淡交投中持坚,关注意大利标债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 汇价窄幅波动,市场沉浸在假日氛围中
* 关注周四的意大利债券标售
路透惠灵顿/悉尼12月28日电---澳元和新西兰元周三在年末清淡交投中持坚,本周稍晚将有意大利债券标售,此前市场的整体交投活动有限.
澳元兑美元AUD=D4报1.0162,高於纽约尾盘的1.0154.汇价在1.0137/71之间34个点子的狭窄区间波动.短期阻力位在1.0184,即12月8日至15日跌势61.8%的回档位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。