〔澳新汇市〕澳元和新西兰元在清淡交投中持坚,关注意大利标债

路透惠灵顿/悉尼12月28日电---澳元和新西兰元周三在年末清淡交投中持坚,本周稍晚将有意大利债券标售,此前市场的整体交投活动有限.

澳元兑美元AUD=D4报1.0162,高於纽约尾盘的1.0154.汇价在1.0137/71之间34个点子的狭窄区间波动.短期阻力位在1.0184,即12月8日至15日跌势61.8%的回档位.