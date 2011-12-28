《外汇动态》美元/日圆2012年或跌穿70日圆--摩根大通银行分析师团队

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0318GMT--美国财政部关於没有支持日本今年单边干预行动的报告,"令日本更难实施进一步的干预,"由Tohru Sasaki牵头的摩根大通银行分析师团队表示.该团队现在相信,美元兑日圆跌穿70的可能性"已有所增加."
该分析师团队周三在一份报告中提到,美元兑日圆最终将因美元走软而下滑,2012年晚些时候跌穿70的可能性不能被排除.
日本政府官员称,即使美国发出批评之声,该国也不会改变必要时在外汇市场采取适当行动的立场.[ID:nCN1309422]
但摩根大通的分析师们表示,考虑到内部及外部的因素,对日本来说,祭出大规模且持续性的干预举措几乎是不可能的事情.即便实施了干预行动,影响应该也会是短暂且有限的.
美元兑日圆JPY=持稳於77.79日圆,下跌0.1%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。