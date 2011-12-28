《外汇动态》美元/日圆2012年或跌穿70日圆--摩根大通银行分析师团队

0318GMT--美国财政部关於没有支持日本今年单边干预行动的报告,"令日本更难实施进一步的干预,"由Tohru Sasaki牵头的摩根大通银行分析师团队表示.该团队现在相信,美元兑日圆跌穿70的可能性"已有所增加."

该分析师团队周三在一份报告中提到,美元兑日圆最终将因美元走软而下滑,2012年晚些时候跌穿70的可能性不能被排除.

日本政府官员称,即使美国发出批评之声,该国也不会改变必要时在外汇市场采取适当行动的立场.[ID:nCN1309422]

但摩根大通的分析师们表示,考虑到内部及外部的因素,对日本来说,祭出大规模且持续性的干预举措几乎是不可能的事情.即便实施了干预行动,影响应该也会是短暂且有限的.

美元兑日圆JPY=持稳於77.79日圆,下跌0.1%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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