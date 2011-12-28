〔中国公开市场〕回购上行压低三月期央票投资价值,时隔六个月或再停发(更新版)

(新增更多背景和交易员的评论)

* 回购利率上涨,压低三个月央票投资价值

* 一二级市场利差倒挂,一级交易商几无需求

* 央行时隔六个月,三月期央票有望再次停发

* 新年过後,或恢复发行

路透上海12月28日电---中国央行公开市场一级交易商原本周三要给央行上报明日三个月期央票的需求,央行据此决定该期央票的发行量.但据业内人士透露,今日一级交易商并未上报需求,明日三个月期央票很可能停发.

市场人士表示,临近年末,银行为了迎合监管考核的要求,忙于揽存并增加现金以降低贷存比(贷款/存款)水平,近期货币市场回购利率全线上涨,令三个月期央票投资价值锐减,再加上该期央票存在一二级市场利差倒挂,去一级市场竞购尚不如到二级市场投资,一级交易商几无需求,明日该期央票可能停发也在情理之中.

"一般来讲,年底银行都会尽量拉存款,这样在12月31号那天,可以把各个监管指标弄的尽量好看点."北京一银行交易员表示,"现在回购利率那麽高,有买央票的钱,都不如趁机会去放七天回购."

央行上次停发三个月期央票是在今年6月23日,由於当周(6月20日)上调存款准备金率,造成货币市场流动性紧张,市场对三个月期央票没有需求,央行当周选择停发.

上述交易员并表示,市场对央票没有需求的主要原因,还是三个月期央票投资价值不明显,此前几周也发行量已经开始逐渐萎缩,并且很多是来自银行客户的需求,并非银行的投资需求.但近期银行年底揽存,短期资金价格上涨,央票吸引力下降也影响客户对央票的需求,一些有剩余资金的客户更倾向到银行存钱获取较高的利息.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期央票收益率为3.4557%;二级市场上,剩余期限近三个月的央票1101016券tCN1101016=CFXM最新双边报价在3.4600%/3.4600%;而目前该期限央票的发行收益率是3.1618%.

**新年过後,三个月期央票将恢复发行**

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

"资金其实就用年底那一天,过了那个出报表的会计时点,再多的钱也没用了."上海一银行交易员指出."新年过後,一些闲置出来的资金,会增加对央票的需求."

他并指出,新年过後,货币市场资金价格将出现较大幅度的回落,三个月期央票的投资价值会有所改善,央行可能会适时恢复该期央票的发行,但考虑到整个一月份公开市场到期量都不大,而三个月期央票还存在一二级市场利差倒挂的问题,预计即使恢复发行以後,该期央票的发行数量也不会很大.

至于近期央票发行收益率的走势,上述交易员认为,即使目前央票利差存在一二级市场倒挂,但债市的"牛市"行情并未终结,随着二级市场收益率的回落,利差倒挂会逐渐改善,再加上最近的政策面平稳,央票发行收益率并无变动的必要.

央行上周四招标的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第17次持平於3.1618%.而本周二发行的40亿元一年期央票,对应收益率连续第六周持平於3.4875%.(完)