《中国报摘》--其他报纸重要消息12月28日(II)

**证券时报**

--中国深圳原定於周二公开出让的年内最後一宗地块,由於无人竞买而被迫流拍.该地块用途为商业办公用地,土地使用期限50年,土地面积2.9万平方米,建筑面积6.3万平方米,挂牌起始价2.6亿元人民币,折算楼面地价为4,127元/平方米.

--从已经持续两天的2012年全国重点电煤合同汇总会的反馈情况看,电煤谈判双方僵持不下.在电煤限价令下,往年"牛气十足"的煤炭企业在用尽办法规避涨幅限制,而电力企业对於限价令的实际落实效果也并不乐观.

--数据显示,2012年1月份股改限售股解禁及首发、增发等全部限售股解禁市值为1,192.20亿元,较12月环比减少299.02亿元,减少两成.

**东方早报**

--穗恒运A(000531.SZ)公告称,将向广州证券增资2.18亿元.

**有色金属报**

--年终特稿预计,明後两年铜市场维持供应紧张局面,市场注意力集中於宏观经济发展情况.投资需求及政策的博弈令铜价出现震荡加剧的局面,明年上半年行情相对悲观,特别是欧债问题风险释放,铜价整体格局高位震荡,底部逐渐抬升,下半年政策调控余地将会更大,商品市场有望走出颓势.沪铜明年年内目标位可看至8-8.5万元人民币,下方强支撑4-4.4万元附近.

**中国环境报**

--山东省将自2012年1月1日起对超计划用水累进加价徵收水资源费,超计划30%以上部分,按照当地水资源费标准三倍加收.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/李然; 审校 丁淑琴

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