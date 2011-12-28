〔中国外汇〕11月银行代客结售汇逆差8亿美元,为近两年来首现逆差

路透北京12月28日电---中国国家外汇管理局周三公布,中国外汇储备主要构成来源--银行代客结售汇11月为逆差8亿美元,这也是2010年初有数据纪录以来首次出现逆差.

刊登在外管局网站上的新闻稿称,2011年11月,银行代客结汇为1,289亿美元,代客售汇为1,297亿美元,结售汇逆差为8亿美元.1-11月,银行代客累计结汇14,553亿美元,累计售汇10,722亿美元,代客累计结售汇顺差3,831亿美元.

11月境内银行代客涉外收入为2,108亿美元,对外付款为1,929亿美元,银行代客涉外收付款顺收为179亿美元.

1-11月,银行代客累计涉外收入21,075亿美元,累计对外付款18,307亿美元,银行代客累计涉外收付款顺收2,768亿美元.

中国人民银行此前公布数据显示,11月末外汇占款余额为25.459万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款减少了279亿元,为连续第二个月下降.[ID:nCN1292630]

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月

代客结售汇顺差 -8 32 260 378 432 430 519 447 409 249 684 515 453

代客收付顺收 179 109 120 260 330 437 328 245 307 93 360 290 317

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)

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