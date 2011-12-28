〔中国债市动态〕现券收益率小幅下跌,因预期向好部分机构提前布局

路透上海12月28日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率小幅下跌,因预期明年初现券走势继续回暖,部分机构开始提前进场布局.

"虽然交投比较清淡,但总体来说还是买盘比较多,各个品种(收益率)都下了一点,"上海一大型券商交易员说.

他表示,因为预期明年债市总体偏好,所以有能力的机构就会提前买一些.至少过了年底,市场资金价格肯定会回落,很可能带动现券收益率继续下行.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘延续全线上涨走势.流动性愈近年关而愈吃紧的问题日益凸显,央行停报三个月央票需求亦是出於对资金面的考量.预计年前货币市场利率涨势难消.[ID:nCN1309486]

剩余期限近五年的国债110022券最新双边报价CN110022=CFXM为3.09%/3.05%,上日尾盘为3.095%/3.06%;剩余期限约1.5年的央行票据1001060券最新报价CN1001060=CFXM为3.525%/3.50%,上日尾盘报3.55%/3.43%.(完)