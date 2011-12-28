专家称GSM无线技术存在漏洞,手机易受黑客入侵

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林12月27日电---据手机安全专家诺尔（Karsten Nohl）称，广泛使用的无线技术GSM存在的漏洞，可允许黑客远程控制手机，随意发送短信或拨打电话。
诺尔是德国安全研究实验室（Security Research Labs）的负责人。他称，黑客利用GSM技术的漏洞，向付费电话或诈骗信息服务拨打电话或发送短信。全球多数电信运营商都使用GSM技术，涵盖人群达数十亿。
诺尔去年确认GSM技术存在拨打电话易被窃听的漏洞。他称，正在呼吁人们关注这些漏洞，以便向电信行业施压提高产品安全。
移动安全已经成为引起热议的问题。随着智能手机等设备销售超过电脑，这些设备已经引起黑客的空前关注。
GSM在其20历史中仅被发现存在少数缺陷。行业游说组织GSMA周二表示，预计新发现不会影响其对这项计划安全性能的看法。
GSMA发表声明称，“GSMA及其移动网络运营商成员，对现行的2G GSM网络充满信心，发生针对用户的真正网络攻击的可能性极小。”
该机构的声明没有表明其是否真正看到诺尔的最新研究结果。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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