〔中国汇市〕人民币兑美元窄幅波动,购汇客盘继续主导市场

* 人民币兑美元早盘窄幅波动

* 中间价再创2005年汇改来的新高

* 假期前後,机构交易意愿意兴阑珊

* 较多购汇客盘继续主导市场

路透北京12月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘窄幅波动.虽然中间价再创2005年汇改来的新高,但圣诞新年假期前後,机构交易意愿意兴阑珊,较多购汇客盘继续主导市场,推动即期汇价向弱.

"虽然今天的fixing(中间价)是新高,但跟昨天也就差5到6个点,"上海一外资银行交易员称,"有客盘推动,(即期汇价)早盘在中间价上面100到150个点的区间波动."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3146元,上日为6.3152元.北京时间上午12:03,人民币兑美元即期报6.3260元,上日收盘价报6.3226元.

对於美国称中国并非汇率操纵国,上述交易员表示,这在"意料之中",该消息应该会修正中长期看空人民币力量的一些观点.

其个人预计,2012年,人民币会"小幅升值,双边波动",升值幅度或在1%到3%之间.

美国财政部周二仍未给中国贴上汇率操纵国的标签,但批评中国在汇率改革方面行动不够迅速. [ID:nCN1308706]

中国国家外汇管理局周三公布,中国外汇储备主要构成来源--银行代客结售汇11月为逆差8亿美元,这也是2010年初有数据纪录以来首次出现逆差. [ID:nCN1309538]

离岸市场上,北京时间12:03,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3200/90元,上日尾盘报6.3335元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3870/70,上日尾盘为6.3780元.

东京汇市,欧元兑美元周三徘徊在11个月低点上方,年底清淡交投料将令欧元持续低迷,市场等待意大利在本周稍晚的公债标售结果. [FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>