〔中国汇市〕人民币兑美元窄幅波动,购汇客盘继续主导市场

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，与离岸价差缩窄或推升贬值预期
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
* 人民币兑美元早盘窄幅波动
* 中间价再创2005年汇改来的新高
* 假期前後,机构交易意愿意兴阑珊
* 较多购汇客盘继续主导市场
路透北京12月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘窄幅波动.虽然中间价再创2005年汇改来的新高,但圣诞新年假期前後,机构交易意愿意兴阑珊,较多购汇客盘继续主导市场,推动即期汇价向弱.
"虽然今天的fixing(中间价)是新高,但跟昨天也就差5到6个点,"上海一外资银行交易员称,"有客盘推动,(即期汇价)早盘在中间价上面100到150个点的区间波动."
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3146元,上日为6.3152元.北京时间上午12:03,人民币兑美元即期报6.3260元,上日收盘价报6.3226元.
对於美国称中国并非汇率操纵国,上述交易员表示,这在"意料之中",该消息应该会修正中长期看空人民币力量的一些观点.
其个人预计,2012年,人民币会"小幅升值,双边波动",升值幅度或在1%到3%之间.
美国财政部周二仍未给中国贴上汇率操纵国的标签,但批评中国在汇率改革方面行动不够迅速. [ID:nCN1308706]
中国国家外汇管理局周三公布,中国外汇储备主要构成来源--银行代客结售汇11月为逆差8亿美元,这也是2010年初有数据纪录以来首次出现逆差. [ID:nCN1309538]
离岸市场上,北京时间12:03,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3200/90元,上日尾盘报6.3335元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3870/70,上日尾盘为6.3780元.
东京汇市,欧元兑美元周三徘徊在11个月低点上方,年底清淡交投料将令欧元持续低迷,市场等待意大利在本周稍晚的公债标售结果. [FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴
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路透上海2月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.16%至93.88；SDR篮子指数升至95.37，BIS篮子指数升至95.12。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.00%，SDR篮子指数跌0.14%，BIS指数跌1.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.871 139 欧元 7.3495 44 日圆 6.1399 -27 港元 0.8855 18.6 英镑
路透上海2月9日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8746元附近，较上日升值约103点。