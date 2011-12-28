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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 12:00 BJT

〔中国新债〕阳泉煤业集团下周三将发行9亿元中期票据,期限五年

路透上海12月28日电---中国阳泉煤业(集团)有限责任公司周三公告称,将於下周三(1月4日)在银行间债市
簿记建档发行9亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 阳泉煤业集团   29       9       5  1/4日簿记建档   招商银行     AAA        1/6        1/9
                                                    华夏银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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