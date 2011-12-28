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货币新闻 | 2011年 12月 28日 星期三 12:15 BJT

〔泰国经济〕11月制造业产出锐减49%,2011年将因洪灾影响下降9-10%

路透曼谷12月28日电---泰国政府周三公布,由於洪灾影响,11月制造业产业较上年同期大幅下降48.59%,降幅大於路透调查预估的39.1%.

2011年制造业产出将因洪灾下降9-10%,预计2012年增长5-6%.

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