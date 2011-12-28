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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 12:12 BJT

〔中国新债〕云南冶金集团下周四将发行8.5亿元中期票据,期限五年

路透上海12月28日电---中国云南冶金集团股份有限公司周三公告称,将於下周四(1月5日)在银行间债市
簿记建档发行8.5亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
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 云南冶金集团  8.5      8.5      5   1/5簿记建档    光大银行      AA+       1/6         1/9
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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