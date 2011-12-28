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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 12:12 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳於109美元上方,受伊朗威胁支撑

路透新加坡12月28日电---布兰特原油周三持稳於每桶109美元上方,受伊朗封锁霍尔木兹海峡的威胁支撑.此前市场已连涨六个交易日.

截至0345GMT,布兰特原油期货LCOc1上涨0.05美元至每桶109.32美元,在上一交易日攀升逾1美元.美国原油期货CLc1上涨0.10美元报每桶101.44美元.

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