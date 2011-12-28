〔国际油市〕布兰特原油持稳於109美元上方,受伊朗威胁支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月28日电---布兰特原油周三持稳於每桶109美元上方,受伊朗封锁霍尔木兹海峡的威胁支撑.此前市场已连涨六个交易日.
截至0345GMT,布兰特原油期货LCOc1上涨0.05美元至每桶109.32美元,在上一交易日攀升逾1美元.美国原油期货CLc1上涨0.10美元报每桶101.44美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。