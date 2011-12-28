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债券 | 2011年 12月 28日 星期三 12:23 BJT

〔中国新债〕宁波交通投资控股下周四将发行10亿元中期票据,期限五年

路透上海12月28日电---中国宁波交通投资控股有限公司周三公告称,将於下周四(1月5日)
在银行间债市簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 宁波交通       10       10      5  1/5日簿记建档   农业银行     AA+        1/9        1/10
 投资控股                                          
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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