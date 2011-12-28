〔中国信用债评级〕联合资信维持铁道部主体及债项AAA评级,因偿债能力强

* 联合资信维持铁道部主体及所发债AAA评级

* 因其整体债务偿还能力极强

* 政府支持力度加大,利於缓解外部融资压力

* 铁道部投资规模大增,对外融资需求增加需关注

路透上海12月28日电---中国联合资信评估有限公司最新跟踪评级报告称,受益於国家对铁路建设投资力度的加大,铁道部竞争实力增强,整体债务偿还能力极强,因此维持铁道部AAA的主体长期信用等级,并维持"01中铁债"CN7094=CFXS等相关债券的AAA信用等级.

受今年7月甬温线动车追尾特大事故,以及中国债市资金紧张导致的收益率上行影响,向来发行无忧的铁道债一度承压.而且铁道部2010年仅1,500万元人民币的税後利润更令市场担忧其巨额债务的偿还能力.

联合资信表示,在跟踪期内,铁道部资产、收入规模优势突出,盈利能力适宜、负债水平合理,资金来源充足.虽然"十二五"(2011-2015年)期间资本支出规模大增加融资压力,但鉴於其很强的资金调配能力,以及规模扩张带动收入水平和规模经济效益的进一步提升,对其信用基本面形成良好支撑.

报告并称,政府支持力度加大,亦有利於缓解铁道部对外融资压力.不过公路和航空运输的快速发展,加剧了运输行业的竞争,而且跟踪期内,铁道部基建投资规模大幅增长等现象值得关注.

在铁道部融资压力增加的情况下,为支持铁道债发行,今年10月财政部宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税,而发改委亦发函明确铁路建设债券为政府支持债券.[ID:nCN1154558]

铁道部11月初刊登在深圳证券交易所的财报显示,铁道部虽在第一季录得数年鲜见的亏损,但前三季税後利润已超去年全年,达1.37亿元人民币;不过,负债率则进一步攀升至近60%.[ID:nCN1192666]

是次跟踪评级报告中维持AAA债项评级的相关债券还有"03中铁债"(未流通)、"04铁道债"CN048012=CFXS、"08铁道部MTN2"CN0882008=CFXS、"09铁道部MTN1"CN0982006=CFXS、"09铁道部MTN2"CN0982007=CFXS、"09铁道部MTN3"CN0982056=CFXS、"10铁道部MTN1"CN1082085=CFXS和"11铁道MTN1"CN1182163=CFXS.(完)