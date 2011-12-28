〔韩国个股〕LG显示器中国南京工厂工人因劳资纠纷罢工

标题新闻：IMF发言人称未见货币战临近的明确迹象，希望20国集团今年重申对自由公平贸易的承诺
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路透北京/首尔12月28日电---韩国LG显示器(034220.KS)周三称,旗下中国南京一座工厂的工人举行罢工,部分生产受到停工影响.这是日益增多的中国工人罢工事件中最新一例.
该公司首尔发言人Claire Ohm证实了纽约媒体--中国劳工观察(China Labor Watch)稍早报导提到的劳资纠纷.该报导称,罢工始於周一,起因是韩国员工年终奖更高引起中国员工不满.
Ohm谈到这座南京工厂时称:"部分生产已经暂停."
Ohm没有透露罢工人数以及生产受影响的程度.
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路透2月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.4 8 330.7 11 * 3月 327.4 22 327 4 * 4月 319.5 49 317.8 44 * 5月 314.6 138 311 115 * 6月 310.5 525 305.3 547 * 7月 307.7 4,496 303 1,645 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 美国商务部公布，美国12月趸售库存较前月增加1.0%，预估为增长1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核