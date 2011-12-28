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货币新闻 | 2011年 12月 28日 星期三 13:02 BJT

〔韩国个股〕LG显示器中国南京工厂工人因劳资纠纷罢工

路透北京/首尔12月28日电---韩国LG显示器(034220.KS)周三称,旗下中国南京一座工厂的工人举行罢工,部分生产受到停工影响.这是日益增多的中国工人罢工事件中最新一例.

该公司首尔发言人Claire Ohm证实了纽约媒体--中国劳工观察(China Labor Watch)稍早报导提到的劳资纠纷.该报导称,罢工始於周一,起因是韩国员工年终奖更高引起中国员工不满.

Ohm谈到这座南京工厂时称:"部分生产已经暂停."

Ohm没有透露罢工人数以及生产受影响的程度.

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