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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 13:43 BJT

〔澳洲股市〕收低1.3%,受矿产类股跌势拖累

路透墨尔本12月28日电---澳洲股市周三收低1.3%,因铜和金价下跌拖累矿产类股走软,进而压低大盘,四日假期後重启交易,市场交投极其稀薄放大了跌幅.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数收低51.6点,报4,088.8点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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