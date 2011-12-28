〔东京美债〕公债收益率小降,意大利公债标售的忧虑情绪支撑避险买需

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月28日电---10年期美国公债收益率(殖利率)周三在交投清淡的亚洲交易时段下降,因市场担心意大利即将进行的公债标售,进而令避险买需保持稳定.本周是今年最後一个交易周.
10年期公债收益率US10YT=RR最新报1.996%,较周二纽约尾盘的2.02%小幅下降.
30年期公债收益率US30YT=RR亦小跌至3.02%,周二纽约尾盘报3.04%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。