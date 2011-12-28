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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 14:14 BJT

〔东京美债〕公债收益率小降,意大利公债标售的忧虑情绪支撑避险买需

路透东京12月28日电---10年期美国公债收益率(殖利率)周三在交投清淡的亚洲交易时段下降,因市场担心意大利即将进行的公债标售,进而令避险买需保持稳定.本周是今年最後一个交易周.

10年期公债收益率US10YT=RR最新报1.996%,较周二纽约尾盘的2.02%小幅下降.

30年期公债收益率US30YT=RR亦小跌至3.02%,周二纽约尾盘报3.04%.

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