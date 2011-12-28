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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 14:14 BJT

〔韩国股市〕受获利了结打压收低,电讯股领跌

路透首尔12月28日电---韩国股市周三收低,因在除权日了结获利令市场承压,高收益股票首当其冲.

电讯巨头领跌,SK电讯(017670.KS)重挫6.29%,KT Corp (030200.KS)下跌4.78%.

韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11收低0.92%,报1,825.12点.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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