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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 14:19 BJT

〔日本股市〕交投清淡收盘微跌,市场关注意大利公债标售

路透东京12月28日电---日本股市日经指数周三交投清淡,小幅收低,本周稍晚意大利将进行公债标售.东京电力(9501.T)股价重挫,此前日本经济产业大臣枝野幸男呼吁该公司考虑暂时接受国有化.

日经指数.N225收跌0.2%至8,423.62点,指数尚停留在25日移动均线切入位约8,464点,和11月底至12月初升势的50%回档位8,431点之间.

东证股价指数.TOPX收跌0.4%至721.45点.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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