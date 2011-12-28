〔中国股市〕沪综指先抑後扬小幅收升,受券商股整体走强提振

标题新闻：IMF发言人称未见货币战临近的明确迹象，希望20国集团今年重申对自由公平贸易的承诺
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路透北京12月28日电---中国股市沪综指周三先抑後扬小幅收升,券商股继续整体走强,助大盘尾盘转跌为升.不过分析师预计,短线大盘仍处於弱势,在今年最後一个交易日(12月30日)前,可能还将处於探底过程.
沪综指.SSEC收报2,170.013点,涨3.808点,盘中一度挫至逾33个月低点2,134.017点.A股成交额较上日的373亿元人民币有所放大,增至399亿元.
浙商证券策略分析师张延兵表示,年关已至,市场做多欲望不足,而且目前正值市场资金回笼,资金面比较紧张,预计市场仍维持弱势.
券商板块连续第二个交易日整体上涨,兴业证券(601377.SS)涨停报收9.3元,中信证券(600030.SS)涨1.36%,收报9.72元.
张延兵称,金融股还处於估值洼地,该板块的上涨对稳住大盘能起到一定作用.
深市创业板收跌1.323%,至717点.张延兵并指出,创业板最近连创新低,"这说明中小市值A股还未走稳,还在杀跌,市场风险可能在最近几天还要继续释放."
沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,321.2点,跌0.18%,成交量为306,129手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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路透2月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.4 8 330.7 11 * 3月 327.4 22 327 4 * 4月 319.5 49 317.8 44 * 5月 314.6 138 311 115 * 6月 310.5 525 305.3 547 * 7月 307.7 4,496 303 1,645 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 美国商务部公布，美国12月趸售库存较前月增加1.0%，预估为增长1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核