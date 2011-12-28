〔全球金市〕金价小跌,因经济成长忧虑打压市场人气

路透新加坡12月28日电---金价周三小幅下滑,追随工业金属及股市的跌势,因市场担心全球经济成长,进而打压市场人气,年末成交量稀薄.

投资者持谨慎态度,因美国出炉的最新数据释出好坏不一的信号.就业市场状况改善提振美国消费者信心12月升至八个月高位,但房价持续疲软仍是经济加快增长的一道障碍.[ID:nCN1308690]

"美国经济已展现出一些正面迹象,但仍很难过多仰赖于此,"一位驻新加坡的交易员表示.