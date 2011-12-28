〔全球金市〕金价小跌,因经济成长忧虑打压市场人气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月28日电---金价周三小幅下滑,追随工业金属及股市的跌势,因市场担心全球经济成长,进而打压市场人气,年末成交量稀薄.
投资者持谨慎态度,因美国出炉的最新数据释出好坏不一的信号.就业市场状况改善提振美国消费者信心12月升至八个月高位,但房价持续疲软仍是经济加快增长的一道障碍.[ID:nCN1308690]
"美国经济已展现出一些正面迹象,但仍很难过多仰赖于此,"一位驻新加坡的交易员表示.
"经济前景如此暗淡,以致于似乎夺去了今年末人们对大宗商品的热情,特别是对工业金属."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。