〔欧元债市〕德债价格小升,市场关注意大利公债标售

路透伦敦12月28日电---德国公债周三在低风险资产买需的推动下小幅上涨,意大利即将进行短期公债标售,给市场带来谨慎氛围,受假期因素影响市场交投低迷.

德债期货FGBLc1上涨21个跳动点至138.19,交投极其清淡可能会加剧今日的价格波动.

意大利财政部将标售不超过90亿欧元六个月期BOT短期债券,以及25亿欧元两年期零息债券.国内银行业者的买需料将使标售顺利进行,不过举债成本在高位.

意大利周四将标售85亿欧元期限最长为10年的长期债券,很大程度上将仰赖于国际投资者的购买.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>