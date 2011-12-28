特写：韩国部分民众欣赏金正日 相信朝鲜生活更美好

标题新闻：IMF发言人称未见货币战临近的明确迹象，希望20国集团今年重申对自由公平贸易的承诺
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月28日电---韩国已经成为世界第13大经济体，出产众多电子产品和汽车，但是一些首尔人认为朝鲜生活更美好。
在全世界周三聚焦金正日葬礼之际，48岁的崔东真(Choi Dong Jin,音译)对路透表示，金正日是“一位杰出的反对美帝国主义的伟人”。
崔东真是泛朝统一联盟(Pan-Korea Alliance for Reunification)的主编。该机构负责宣传朝鲜并推动南北统一。
他坐在位於首尔金融区的办公室中，一部智能手机放在他的桌上，底下是一张金正日与韩国前总统金大中(Kim Dae-jung)2000年会晤的照片。金大中曾对朝鲜推行“阳光政策”，但被当前韩国当局抛弃了。
崔东真对路透表示：“金正日的存在防止了美国在朝鲜半岛发动战争。”
像崔东真这样对朝鲜持同情态度的人在韩国有可能被逮捕和监禁，即便他们只是一个边缘性团体。
根据韩国国家警察厅的数据，在李明博保守派政府统治下，去年有151人因称赞朝鲜等罪行被问话，而2007年只有39人。
相比之下，根据人权组织大赦国际 (Amnesty International)的数据，约有20万朝鲜人因反对朝鲜政权被强制进行劳动。
反对韩国国家安全法律组织的一名成员对路透表示，朝鲜权力交接过程，即金正恩接班上台，似乎要比韩国民主选举总统更有“效率”。
一名58岁的金姓韩国建筑工人说：“先军政策和自力更生的意识形态让朝鲜免遭美国侵略。”
“自力更生”是朝鲜经济自立政策的一部分。根据联合国数据，朝鲜目前的经济产出甚至低於上世纪90年代金日成统治时期。
金正日於1994年在其父金日成去世後接掌政权。
朝鲜国有媒体称，金正日12月17日在前往“现场指导工作”的火车上去世。这位建筑工人对此说法深信不疑。
他说：“这位革命领袖让我很感动，他始终与人民一起工作，一直到死。”
他认为，多数关於朝鲜经济困境的报导都是新闻机构为讨好美国而故意捏造出来的。
“即便朝鲜物质上贫穷，但我认为他们精神上富足。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透2月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.4 8 330.7 11 * 3月 327.4 22 327 4 * 4月 319.5 49 317.8 44 * 5月 314.6 138 311 115 * 6月 310.5 525 305.3 547 * 7月 307.7 4,496 303 1,645 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 美国商务部公布，美国12月趸售库存较前月增加1.0%，预估为增长1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核