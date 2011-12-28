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货币新闻 | 2011年 12月 28日 星期三 15:52 BJT

〔中国央企〕今年净利润预计接近或突破9,000亿元人民币--国资委

路透北京12月28日电---中广网周三报导援引中国国有资产监督管理委员会称,2011年中央企业实现净利润接近或突破9,000亿元人民币,经济增加值保持在3,000亿元以上.

中国国资委副主任黄淑和在央企负责人会议上称,2011年中央企业各项考核指标已经基本完成,绝大多数企业可以完成或超额完成考核目标.

但他指出,全球经济将进入一个较长时间的低迷期,国内经济增长下行压力不断加大."中央企业要充分认识当前形势的严峻性和紧迫性,抓紧做好3-5年渡难关、过寒冬的应对准备".

国资委数据显示,2010年中央企业累计实现净利润8,489.8亿元人民币,同比增长40.2%.(完)

--发稿 苏丹; 审校 黄凯

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