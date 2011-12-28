〔中国债市〕人民币利率互换持稳,年末将至机构多做壁上观

路透上海12月28日电---中国人民币利率互换(IRS)周三依旧未理会资金市场回购利率的升势而继续持稳.因临近年末,机构交投愿意极淡,"只看不动"成为主流.

上海一银行交易员表示,直至下午,IRS都"几乎没变,...不出政策的话,(年底前可能)就这样了."

伴随价格持稳的,还有持续清淡的交投.该交易员并称,除上午偶见两年品种成交,此後市场几乎未见有交易.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三延续全线上涨走势.流动性愈近年关而愈吃紧的问题日益凸显,央行停报三个月央票需求亦是出於对资金面的考量.预计年前货币市场利率涨势难消.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.1867/3.3233 2.7479/2.8343 2.6986/2.7943 2.8329/2.9300 2.7767/3.0883

周二 3.1617/3.2983 2.7321/2.8286 2.7043/2.8000 2.8300/2.9300 2.7633/3.0867

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变动 +0.0250/+0.0250 +0.0158/+0.0057 -0.0057/-0.0057 +0.0029/0.0000 +0.0134/+0.0016

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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