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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 15:52 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元在意大利标债前走势不振

0741GMT--欧元在意大利标债前走势不振,欧元兑美元EUR=持平於1.3065美元,持於近11个月低位附近.若周四意大利标债未能获强劲需求且欧元区公债收益率上涨,欧元会有下行风险.

各货币汇价大体未变,因多数市场人士在年底假期期间离场.美元指数.DXY在11个月高位附近寻获支撑,因欧债危机恶化的风险支撑美元避险需求.

美元兑日圆持平於77.80日圆.(完)

--编译 田建华;审校 龚芳

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