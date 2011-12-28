〔银行观点〕明年中国经济和物价增速"双降",政策或稳中趋松--中行(更新版)

* 预计明年中国GDP增8.8%,比今年降0.5个百分点

* 预计明年CPI涨幅料3.5%,回落1.9个百分点

* 政策稳中趋松可能性加大,明年上半年存准会下调两次以上

* 人民币汇率双边波幅增大,预计全年升值幅度3%左右

路透北京/香港12月28日电---中国银行(3988.HK)(601988.SS)周三发布报告称,外部环境恶化、楼市调整和产能过剩等因素的影响下,2012年中国的经济和物价增速将出现"双降".货币政策稳中趋松的空间和可能性明显加大.

中行国际金融研究所在2012年第一季度《中国经济金融展望季报》中预测,中国明年国内生产总值(GDP)增幅为8.8%,较2011年回落0.5个百分点,明年居民消费价格指数(CPI)涨幅3.5%,比今年回落1.9个百分点.

报告指出,全球经济复苏放缓影响出口,楼市调控影响投资和地方政府债务问题持续三"碰头"是2012年中国经济面临的最大风险."中国经济和物价增速将呈双降态势...出口,投资和消费三大需求均有所放缓."

预计明年货币信贷规模略有增加,为8万亿人民币左右;存款准备金率还有下调空间,上半年内地银行存款准备金率将会下调两次以上.而在通胀压力犹存,负利率仍十分明显的前提下,近期调整利率的可能性不大.

人民币汇率将继续坚持主动性,可控性和渐进性原则,加快汇率形成机制改革,双向波动的可能性加大,预计全年人民币升值幅度不会太大,预计在3%左右.

**房地产行业将步入调整期**

报告称,2012年,受经济减速,信贷偏紧和政策调控延续等因素影响,房地产行业将步入调整期,预计2012年房价仍将持续缓慢回落,全年销售量跌幅约在15%左右,将呈现"前低後高"的震荡趋势.

报告分析称,房价下跌加剧经济减速风险,使所有企业的偿债能力面临考验,并会加大商业银行资产质量风险,还可能导致地方财政陷入困境.

在房地产调控方面,报告认为明年调控的方向不变,以防止房价的报复性反弹;为了促进房地产业的平稳发展,防止房地产企业资金链断裂对商业银行系统性风险的冲击,未来的房地产调控应实行结构性微调.

首先,针对首套房贷制定实行结构性宽松政策,降低首次置业者的首付比率,加大对首次置业者的利率优惠力度,以促进刚性需求对房地产平稳发展的支持作用.

其次,在制定限购政策时,不应以"户口"为唯一条件,还应考虑居住年限久、纳税记录完整和连续的常住人口.再者,鼓励商业银行加大对保障性住房建设的资金支持力度,以促进房地产投资的平稳增长.

**关注地方债风险**

此外,地方债务是2012年中国经济的又一大风险点.包括地方政府的实际债务规模或更大,以及集中还款期已经到来.

报告指出,审计署公布的10.7万亿元人民币地方债中只覆盖省级,市级,县级三级地方政府,但未对县级以下政府进行统计.而事实上,经济发展致使东南沿海地区乡镇经济非常活跃,政府参与经济的程度与负债规模都值得关注,意味着实际地方债务总数可能更高.银监会最新资料也称各种规避监管的隐性平台融资逐渐增加.

两年大规模刺激性投资项目多为投资回报率低的公益性,基础设施项目,偿债能力较弱.在10.7万亿中已支出9.6万亿,占比89.69%,多用於市政建设,交通运输等,投资周期长,回报率低,偿债能力先天不足.

报告指出,现有地方债务多为银行持有,系统性风险显而易见,虽然政府批准首批地方政府发债试点,但相对目前地方政府债务规模杯水车薪.2012年一旦发行规模扩大,目前的低成本融资局面将难以持续.

"房地产的持续低迷还将使土地成交价格下跌,进而影响地方政府的财政收入和偿付能力,而未来两年内又是地方融资平台的偿还高峰期,因此地方融资平台存在较大集中爆发风险."报告指出.

**商业银行机会挑战并存**

中行报告预期,明年商业银行的资产品质将面临种种挑战,资本约束还将长期存在.但机遇与挑战并存.

随着人民币跨境贸易结算的全面推广,越来越多的外贸企业将能通过跨境贸易人民币结算规避汇率风险、降低交易成本,人民币结算规模将不断扩大.

"从种种迹象来看,中国将加快推动人民币资本项目最後阶段的开放.在未来一段时期内,人民币实现绝对自由兑换的可能性不大,但是在某些可控领域放开的可能性较大,这对於商业银行而言,蕴含着较大的市场机会."报告称.

至於深化利率市场化改革,商业银行面临业务转型等多重压力.在利率市场化过程中,利率水准波动幅度将显着加大且走势较难预测,这将加大商业银行控制融资成本难度、增加了银行收益的不确定性.

随着新资本充足率标准的逐步实施,商业银行将面临更高的资本充足率、杠杆率、流动性、贷款准备金等监管标准,商业银行面临的资本充足率和拨备压力将持续增加,"信贷约束"依然严峻.(完)