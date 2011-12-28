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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 16:05 BJT

〔金属期市〕LME期铜连涨四日後挫跌,受美国疲弱楼价数据打击

路透吉隆坡12月28日电---伦铜周三下跌,终结四日涨势,因市场担忧金属铜的需求可能减少.之前公布的报告显示美国房价疲软.

另外,日本11月工业生产降幅大於预期亦打击铜价.之前的欧洲危机和泰国洪灾令该国大型制造业者受到影响.

0725GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌1.5%至每吨7,535美元.LME周一和周二因圣诞假期休市.铜价年内迄今已经累计下跌22%,之前曾连续两年上涨.

上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3微涨0.22%,报每吨55,170元人民币(8,700美元).

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