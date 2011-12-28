〔金属期市〕LME期铜连涨四日後挫跌,受美国疲弱楼价数据打击

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月28日电---伦铜周三下跌,终结四日涨势,因市场担忧金属铜的需求可能减少.之前公布的报告显示美国房价疲软.
另外,日本11月工业生产降幅大於预期亦打击铜价.之前的欧洲危机和泰国洪灾令该国大型制造业者受到影响.
0725GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌1.5%至每吨7,535美元.LME周一和周二因圣诞假期休市.铜价年内迄今已经累计下跌22%,之前曾连续两年上涨.
上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3微涨0.22%,报每吨55,170元人民币(8,700美元).
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。