〔中国票据市场〕转贴利率继续小涨,供大於求推动其震荡上探

路透北京12月28日电---中国票据市场转贴利率周三继续小涨.年末机构信贷指标多已调整好,市场交投很清淡;偶有卖出票据的需求,接盘也会比较有限,供大於求推动转帖利率震荡上探.

"(票据)需求不旺,(转帖)利率回升."上海一大型银行交易员称,"该调整的(规模)基本上也调整差不多了,偶尔有一些零时出来(卖票)的需求.收的人相对少了,(卖方在)利率上肯定要让一点咯!"

"最近都没怎麽做转帖了,没额度了."广州一银行交易员亦表态佐证之.

上述上海交易员进一步预计,历年的一季度都是银行抢占信贷额度的时期,料届时转帖利率将下行.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3822/7.9887 8.6626/8.3409 9.8850/9.2210

上日 8.3534/7.9709 8.6434/8.3169 9.8750/9.2110

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变动 +2.88bp/+1.78bp +1.92bp/+2.40bp +1.00bp/+1.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价小涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1925%,较上日的6.1769%小涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.2667/3.2057 3.3205/3.2615

上日 3.2674/3.2074 3.3157/3.2548

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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