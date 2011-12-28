〔中国票据市场〕转贴利率继续小涨,供大於求推动其震荡上探

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月28日电---中国票据市场转贴利率周三继续小涨.年末机构信贷指标多已调整好,市场交投很清淡;偶有卖出票据的需求,接盘也会比较有限,供大於求推动转帖利率震荡上探.
"(票据)需求不旺,(转帖)利率回升."上海一大型银行交易员称,"该调整的(规模)基本上也调整差不多了,偶尔有一些零时出来(卖票)的需求.收的人相对少了,(卖方在)利率上肯定要让一点咯!"
"最近都没怎麽做转帖了,没额度了."广州一银行交易员亦表态佐证之.
上述上海交易员进一步预计,历年的一季度都是银行抢占信贷额度的时期,料届时转帖利率将下行.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.3822/7.9887 8.6626/8.3409 9.8850/9.2210
上日 8.3534/7.9709 8.6434/8.3169 9.8750/9.2110
------------------------------------------------------
变动 +2.88bp/+1.78bp +1.92bp/+2.40bp +1.00bp/+1.00bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价小涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1925%,较上日的6.1769%小涨.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.2667/3.2057 3.3205/3.2615
上日 3.2674/3.2074 3.3157/3.2548
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。