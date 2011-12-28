〔外汇期权〕期权隐含波动率在假日淡季走势迟滞,或持续至下周--IFR

IFR伦敦12月18日电---期权隐含波动率走低,现汇市场交投迟滞,这种情况或许会延续至下周.

短天期期权波动率由此下滑-欧元/美元一周期价平期权隐含波动率今天上午仅为9.0%,一个月期价平期权波动率处於稍高於近期的水准、较长期低点12.5%,未见明显的资金流动.不过两周期波动率在亚洲时段报10.5%.两个月前波动率在13.45%.一个月期delta值0.25的风险逆转指标(RR)处在6月以来的最低水准1.6%附近,偏向欧元卖权.今天到期的普通期权的行权价在1.3000和1.3100.

一个月期英镑/美元期权波动率今日也处在近期区间的稍上方、较长期低点8.8%附近.一个月期欧元/英镑期权波动率在7.8%,圣诞节前曾创下7.5%的三年低点.

欧元/瑞郎期权波动率遭遇打压,之前的12月15日瑞士央行未采取任何压低瑞郎汇价的新措施.一周期欧元/瑞郎期权波动率仅为8.5%,在那之前则为16.0%.一个月期波动率从10.0%降至6.5%.即便是一年期价平期权波动率也下跌1.5个百分点至10.0%下方区域.一个月期美元/瑞郎期权波动率持平於一个月期欧元/美元期权波动率,在瑞士央行是次会以前则有1.25个百分点的升水.

一个月期澳元/美元期权波动率上周触及数月低点13.5%,自此後在清淡的交投中徘徊在14.0%附近.

美元/日圆期权波动率仍旧承压,但在上周一个月期波动率触及7.1%、一年期波动率触及11.5%的数年新低之後,寻或了支撑.(完)