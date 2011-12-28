〔路透调查〕中国12月官方PMI料较上月有所回升,但仍在荣枯分水岭下方

标题新闻：IMF发言人称未见货币战临近的明确迹象，希望20国集团今年重申对自由公平贸易的承诺
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* 公布项: 中国12月官方制造业PMI
* 公布时间: 1月1日(周日)约9:00
* 路透预估中值: 49.1
预估区间: 48-50 (14家受访机构)
* 历史数据:11月--49.0 10月--50.4 9月--51.2
* 重点关注:
接受路透调查的多数分析师预计,中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)虽较上月有所回升,但仍处於荣枯分水岭线50下方,显示在内外需不振的夹击下,国内制造业扩张动力依然不足,对中国经济的担忧难以缓解.
汇丰之前发布的中国12月制造业PMI初值为49.0,较上月的32个月低位47.7明显回升,但仍在荣枯分水岭下方,制造业活动持续收缩.
兴业银行首席经济学家鲁政委在报告中指出,从历史数据看,12月官方PMI较11月的变动多数与汇丰PMI方向一致(六次中有五次一致).
但他也表示,"从目前制造业运行环境看,官方PMI可能依然低於50,生产规模继续扩张动力依然不足."因11月产成品库存创历史新高将拖累工业增长,而年末拉闸限电情况再次出现,节能减排压力可能对工业产生影响.
中国的货币政策转向拐点此前已经出现.中国央行自12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.
而之後召开的中央经济工作会议则宣布,明年将采取积极财政搭配稳健货币政策,"稳中求进"是总基调,在稳增长的同时也要控物价,防止价格走势出现反弹.具体而言,则是要扩大内需,保持出口平稳增长等.
不过海通证券分析师刘铁军表示,"政策宽松见效太缓慢,经济自主下调的惯性可能一时难以制止,...包括明年一二月在内的前几个月PMI处於50以下的概率还是挺大."
*市场影响:
若12月官方PMI低於预期,将引发市场对中国经济的担忧,近几月中国外贸出口增幅延续回落态势,商务部长陈德铭已表示,明年中国外贸进出口不容乐观,预计仅小幅增长.而投资和消费亦无明显亮点.
这将使本已脆弱的中国股市雪上加霜,沪综指.SSEC已连续七周收跌,在年末资金面紧张的情况下,宏观面的负面消息或将加剧沪综指跌势,并殃及亚洲其它地区股市.国际原油CLc1、澳元AUD=等商品货币亦会受冲击.
若数据胜於预期,甚至升至荣枯分水岭上方,将提振市场对中国经济软着陆的信心,刺激股市适当回暖.
以下是各机构给出的12月官方PMI预估详情:
巴克莱 49.1
中银国际 48.6
中国建设银行 48.4
中金公司 49.4
大和资本市场 48.8
第一创业证券 50.0
Forecast PTE 49.1
海通证券 49.5
华融证券 48.6
华宝信托 49.0
兴业银行 49.5
北京领先国际金融 49.0
国海证券 49.4
渣打银行 48.0
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中值 49.1
上月 49.0
去年同期 53.9(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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路透2月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.4 8 330.7 11 * 3月 327.4 22 327 4 * 4月 319.5 49 317.8 44 * 5月 314.6 138 311 115 * 6月 310.5 525 305.3 547 * 7月 307.7 4,496 303 1,645 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 美国商务部公布，美国12月趸售库存较前月增加1.0%，预估为增长1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核