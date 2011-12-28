《外汇动态》美国指责日本8月和10月的单边干预外汇行动

0808 GMT--据称,日本出口商在78.00上方设有大量美元兑日圆JPY=卖单.这些出口商也许是读过了周二美国批评日本8月与10月外汇干预行动的言论.美国发布报告称:"日本的单边干预是在汇市有序运行时开展的…相比G7在3月的联合干预,美国对日本的这些单边干预是不支持的."