〔中国债市〕元旦後资金走宽预期略助增买盘,但观望居多总体交投仍清淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月28日电---中国银行间债市周三现券延续盘势.虽然回购利率持续上行,但机构预计元旦後资金面有望走宽,加之明日央行可能暂停三个月央票发行,助增部分买气.不过年末前观望气氛仍占主导,现券交投总体依旧清淡.
上海一银行交易员称,与前几日相比,今日现券"买盘略多,(可能有机构)觉得元旦後资金会宽松."
中国央行公开市场一级交易商原本周三要给央行上报明日三个月期央票的需求,央行据此决定该期央票的发行量.但据业内人士透露,今日一级交易商并未上报需求,明日三个月期央票很可能停发.[CN/MMTCN]
该交易员并同时指出,虽然买气有所增加,但并未明显增加交投活跃程度.另外,元旦前後信用债供给较多,未来资金面虽有望走好,其後市走势仍有待观察.
剩余期限近一年的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.52%,上日尾盘为3.51%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.4207 4.7996
上日 3.0838 4.4523
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5183/3.4633
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6630/2.5830
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6063/3.5333 (完)
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--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。