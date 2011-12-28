〔中国债市〕元旦後资金走宽预期略助增买盘,但观望居多总体交投仍清淡

路透上海12月28日电---中国银行间债市周三现券延续盘势.虽然回购利率持续上行,但机构预计元旦後资金面有望走宽,加之明日央行可能暂停三个月央票发行,助增部分买气.不过年末前观望气氛仍占主导,现券交投总体依旧清淡.

上海一银行交易员称,与前几日相比,今日现券"买盘略多,(可能有机构)觉得元旦後资金会宽松."

中国央行公开市场一级交易商原本周三要给央行上报明日三个月期央票的需求,央行据此决定该期央票的发行量.但据业内人士透露,今日一级交易商并未上报需求,明日三个月期央票很可能停发.[CN/MMTCN]

该交易员并同时指出,虽然买气有所增加,但并未明显增加交投活跃程度.另外,元旦前後信用债供给较多,未来资金面虽有望走好,其後市走势仍有待观察.

剩余期限近一年的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.52%,上日尾盘为3.51%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.4207 4.7996

上日 3.0838 4.4523

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5183/3.4633

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6630/2.5830

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6063/3.5333 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>