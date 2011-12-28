〔中国农业〕明年将使全国粮食产量稳定在10,500亿斤以上--农业部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月28日电---新华网周三援引中国农业部部长韩长赋表示,2012年将使全国粮食产量稳定在10,500亿斤以上.
据农业部数据,预计今年全年粮食总产11,424亿斤,实现半个世纪以来首次连续八年增产.去年的粮食总产为1.09万亿斤.
韩长赋表示,明年粮食生产的基础是稳定面积,重点是提高单产,关键要依靠科技,立足于抗灾减灾,目标是"两增一稳",即夏粮早稻增产、秋粮稳定.
他也指出了目前粮食生产面临的问题,"目前粮食生产的资源要素已绷得很紧,继续扩大种植面积的空间有限,继续提高单产的难度很大.由於农业生产资料供应和价格可能面临新的问题,劳动力价格居高不下,农业生产正在进入高成本阶段."
关於今年粮食生产,农业部称,主要呈现全面均衡增产的特点,夏粮、早稻、秋粮季季丰收,面积、总产、单产全面提高,全国31个省有29个实现增产,其中15个创历史新高.
国家统计局本月初曾表示,与以往的恢复性大幅度增产不同,2011年的粮食大幅度增产是在2010年粮食产量较大幅度恢复性增产、产量基数很高的基础上实现的,来之不易.[ID:nCN1258140](完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。