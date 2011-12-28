〔中国央企〕今年净利预计达9,000亿元左右,同比增速大幅下滑(更新版)

(新增更多背景和细节)

* 今年中央企业实现净利润接近或突破9,000亿元人民币

* 今年净利同比增约5.6%,增速比去年低逾37个百分点

* 央企要做好3-5年渡难关、过寒冬的应对准备

路透北京12月28日电---中国国有资产监督管理委员会周三表示,预计2011年中央企业实现净利润接近或突破9,000亿元人民币,经济增加值保持在3,000亿元以上.

按此数据测算,今年央企净利同比增约5.6%,增幅比去年低逾37个百分点.国资委数据显示,2010年全年中央企业累计实现净利润8,522.7亿元,比上年增长42.8%.

中广网报导援引国资委副主任黄淑和称,全球经济将进入一个较长时间的低迷期,国内经济增长下行压力不断加大.2012年中央企业业绩考核引导的主攻方向将是"保增长、提质量、调结构、抓管理."

"中央企业要充分认识当前形势的严峻性和紧迫性,抓紧做好3-5年渡难关、过寒冬的应对准备".他在中央企业负责人经营业绩考核工作会议上称.

国资委表示,2011年中央企业各项考核指标已经基本完成,绝大多数企业可以完成或超额完成考核目标.

黄淑和并称,目前中央企业大而不强的问题仍然没有得到有效解决.越是资金紧张的时候,越要谨慎投资,减少资本占用,加快资金周转,提高资本使用效率.

这与国资委今年下半年对央企推进全面预算管理、严格控制亏损或低效投资的要求一致.[ID:nCN1241090]

截至11月底,中央企业资产总额达27.8万亿元人民币,同比增长16.5%;累计实现营业收入18.4万亿元,同比增长22.6%;累计实现净利润8,317.9亿元,同比增长3.6%.

国资委主任王勇在本月稍早的中央企业负责人会议上称,全球经济增速放缓、市场需求下跌、成本刚性上升、通胀压力加大、金融市场震荡、信贷政策持续收紧等,都对中央企业的生产经营带来了不利影响.[ID:nCN1292920](完)