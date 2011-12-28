〔新闻稿〕随着经济下行风险浮现,新兴市场企业面临信贷风险

12月28日---评级机构惠誉表示,随着2012年的到来,我们越来越明显的看到,新兴市场并不能够抵御发达市场增长放缓甚至萎缩的影响.这对於新兴市场企业是一个严重的担忧.随着国内生产总值(GDP)增长放缓,企业需要把重点放在管理好成本和运营资本、投资和股东分红政策,以及在保存现金和获得信贷方面进行有效的流动性管理.(完)