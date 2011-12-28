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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 17:30 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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*东北轻合金      2        1       12   1/5簿记建档    中信银行     AA-      1/9      1/10 
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*杭州萧山        6        3       12   1/5簿记建档    广发银行     AA-      1/6      1/9 
 水务集团 
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*中纺集团       20       10       12   1/5簿记建档    北京银行     AA+      1/6      1/9 
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多氟多           5        2       12   12/29簿记建档  招商银行     A+       12/30    12/31
(002407.SZ)
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华天酒店         5        3       12   12/29簿记建档  招商银行     A+       12/30    12/31
(000428.SZ)                       (浮息,半年期定存基准)
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人福医药         8        4       12   12/30簿记建档  招商银行     AA-      1/4       1/5
(600079.SS)
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内蒙古博源      16        7       12   12/30簿记建档  浦发银行     AA-      12/31     1/4
控股集团                                              建设银行
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沙钢集团        12        4       12    1/4簿记建档   深发展银行   AA-      1/5       1/6
淮钢特钢股份                                        
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华电煤业集团    24       24       12    1/4簿记建档   交通银行     AA+      1/5       1/6
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*阳泉煤业集团   29       9        5   1/4日簿记建档   招商银行     AAA        1/6      1/9 
                                                      华夏银行
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*云南冶金集团   8.5      8.5      5   1/5簿记建档     光大银行     AA+        1/6      1/9 
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*宁波交通       10       10       5   1/5簿记建档     农业银行     AA+        1/9      1/10 
 投资控股                                        
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华鲁控股        18       18       5   12/29簿记建档   民生银行     AA+        12/30    12/31 
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黄山旅游集团     7        2       5   12/30簿记建档   建设银行     AA-        12/31     1/4                                                    
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江苏苏豪        10       10       3   1/4簿记建档     中信银行     AA          1/6      1/9 
控股集团                                              中国银行
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湖州交通        15        5       5   1/5簿记建档     深发展银行   AA          1/6      1/9
投资集团                                          
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广西建工集团     5        5       3     推迟发行       华夏银行    AA-         --        --  
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 周晓峰

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

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