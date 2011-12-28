《外汇动态》资产管理公司和企业继续卖出欧元兑美元--瑞银

0920GMT--瑞银数据显示,上周外汇成交量大幅下滑,澳元和瑞典克朗除外.不过瑞银分析师称,结构性趋势依旧,在欧债危机无进展期间,资产管理公司和企业尤其卖出欧元/买入美元.

瑞银分析师在报告中称,"在近期我们预计这些货币的资金流动情况不会有什麽变化,不过在明年开局有更多被动资金流出的背景下,资产管理公司或面临一些买入压力."

瑞银称对冲基金继续买入欧元兑美元,不过净水准很低,而私人客户上周是连续第四周卖出欧元兑美元.瑞银预计若欧元风险升级,这一趋势会加强.(完)

--编译 田建华;审校 程琳

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