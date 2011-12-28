《外汇动态》资产管理公司和企业继续卖出欧元兑美元--瑞银

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0920GMT--瑞银数据显示,上周外汇成交量大幅下滑,澳元和瑞典克朗除外.不过瑞银分析师称,结构性趋势依旧,在欧债危机无进展期间,资产管理公司和企业尤其卖出欧元/买入美元.
瑞银分析师在报告中称,"在近期我们预计这些货币的资金流动情况不会有什麽变化,不过在明年开局有更多被动资金流出的背景下,资产管理公司或面临一些买入压力."
瑞银称对冲基金继续买入欧元兑美元,不过净水准很低,而私人客户上周是连续第四周卖出欧元兑美元.瑞银预计若欧元风险升级,这一趋势会加强.(完)
--编译 田建华;审校 程琳
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。