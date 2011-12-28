版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 17:38 BJT

〔新债招标〕中国淮南矿业集团35亿元五年中票,票面利率5.13%--路透数据

路透上海12月28日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国淮南矿业(集团)有限责任公司周三簿记建档的
35亿元人民币五年期中期票据,票面利率为5.13%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    票面利率      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  淮南矿业集团  35      35        5      *5.13%      民生银行     AAA       12/29      12/30 
                                                     建设银行
 ==============================================================================================(完)

  --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐